蹺家獒犬 在紗帽山咬3男女
2017-01-01
〔記者陳恩惠、黃建豪／台北報導〕北市蔡姓男子飼養1歲大的獒犬「小虎」，昨天清晨因故掙脫繩索離家，1小時內在紗帽山登山步道連續咬傷3名登山男女，分別造成小腿、臀部不等的撕裂傷，警消會同動保處人員進行圍捕，蔡男到場協助，在中午12時30分將「小虎」逮回管束，至於牠所造成的傷害，蔡男已與3名受傷的登山客和解、賠償中。
飼主最高恐罰15萬
獒犬為行政院農委會公告的具攻擊性寵物，市府動保處長嚴一峯指出，飼主已違反動物保護法第廿條第二項規定，將依法處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰；另該獒犬傷及無辜民眾，依同法第卅二條第一項規定，得逕行沒入該獒犬。
警方說，家住北市紗帽路的蔡姓民眾去年3月起開始豢養這隻獒犬「小虎」，平日以繩索綁在庭院內看門，目前已經1歲，昨天凌晨疑遭汽機車行經的噪音驚嚇，意外掙脫繩索逃出家門，沒想到會躲進紗帽山登山步道。
野狗攔路登山杖可防身
警方推測，這3名登山客皆獨自前來爬山，可能行進間，舉起登山杖攀爬舉步的動作，讓獒犬誤認是要攻擊，才會突然竄出咬人；呼籲登山時，如遇野狗攔路，可面向牠慢慢退後，拉長距離觀察是否侵入地盤，平行經過時，除了要目不轉睛緊盯野狗雙眼外，登山杖也要和腳平行擺放，別舉起登山杖挑釁，可提防牠的出其不意攻擊，可抵擋腳部被咬，或揮杖回擊。
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