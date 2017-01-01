如無解約條款 房客需付全期租金

2017-01-01

〔記者吳政峰／綜合報導〕有些人以為租房子如不滿意，隨時可終止契約，只要付一個月的違約金就好了，但律師李慶峰指出，若租約內沒有訂下「提前終止租約（解約）條款」，在法律上，房客有義務支付全期全額租金，保障房東權益。換言之，如果沒有解約條款，房客又想終止租約，依照司法實務見解，房東可以主張，至租約期滿前，未收取的全部租金是「所失利益」，屬於損失範圍，房客應全數支付。