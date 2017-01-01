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房客違約算半價 暖房東還捐款行善

2017-01-01

〔記者吳政峰／綜合報導〕張淑晶屢與房客發生糾紛，令不少人擔心踩到租屋地雷，基隆卻有一名陳姓房東，面對解約的張姓房客，除僅扣取一半的違約金，還以張女之名，把該筆錢捐給公益團體，堪稱是一位「暖房東」。

張女去年7月被調到基隆服務，向陳女承租為期1年的套房，11月突接獲公司派令，指12月中須至其他縣市工作，她無法續住，依約須支付違約金6500元。

張女臨走前，買了一罐茶葉，感謝陳女這5個月的照顧；陳女得悉解約原委，主動把違約金降為3000元。

本以為這段租屋情緣就此結束，沒想到上月28日下午，張女突然收到陳女傳來的訊息，指已用張女的名義，把3000元捐給「世界展望會飢餓三十國外緊急救援」，並說「讓契約不再是冰冷的條款，能夠幫助更多需要幫助的孩童」。

張女感動地說，這段關係「不再是房東與房客，而是可貴的朋友」。

陳女表示，擔任房東5年，只遇過不想付違約金的房客，像張女這種「被扣錢還送禮」的人，前所未見；而張女說話客氣，臨走前還把房間打掃得一塵不染，亦屬難得。

由於陳女每月固定捐助一名住在斐濟的貧童，上月19日突發奇想，幫張女把這筆錢捐給飢餓三十計畫，28日又想到捐款可扣稅，問她是否需要收據，張女才知道自己變成「善心人士」。

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  • 陳姓房東用張姓房客的名義，捐出3000元給公益團體，還傳訊問她需不需要收據，可以扣稅。（記者吳政峰翻攝）

    陳姓房東用張姓房客的名義，捐出3000元給公益團體，還傳訊問她需不需要收據，可以扣稅。（記者吳政峰翻攝）

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