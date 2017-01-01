《專家看法》少女被當搖錢樹 誤當為愛犧牲

2017-01-01

〔記者楊綿傑／台北報導〕兩性專家吳娟瑜認為，真愛是要尊重彼此的身體、心靈，從此案例中，高姓男子明顯只是「要控制少女為生財工具」，少女卻誤以為是真愛，並用身體付出謀取對方關愛。

吳娟瑜說，即使事件沒有被揭露，等到少女年齡再增長，或甚至因這樣行為導致身體罹患疾病後，就能夠感受到付出換來的只是自己的不堪、男友的移情別戀，甚至也拿不回皮肉錢，到最後鬧自殺等造成更多的社會問題。

台大醫院金山分院社工師吳元宏說，整個看下來，少女單方面付出肉體、時間、金錢，男友卻只是收錢，很明顯這不是一段平衡的兩性關係，少女在這段感情中處於弱勢，即便事件未被揭露，最後也達成賺大錢的目標，但是不平衡的關係也未必會使兩人快樂。

吳元宏提醒對愛情有憧憬的少女，必須仔細衡量兩人之間的相處模式，以免被當成搖錢樹卻不自知。