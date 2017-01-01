男友要買房買車 她傻當雛妓賣淫1165次
〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅16歲的少女小婷（化名）為了讓高姓男友如願買房子、買車，並籌200萬元開店基金，她自願下海當雛妓，無恥男友居然還找應召站媒介小婷賣淫達1165次，法院審理後，估算高男不法利益為132萬餘元，宣告沒收，另依違反《兒童及少年性交易防制條例》判3年半。
判決書指出，2013年間，剛退伍的高男與16歲少女小婷同居，高男無力支付房租與生活費，小婷自願下海，只要高男「眼不見為淨」忍耐1、2年，就能如願買房與車，且存200萬元開店。
渣男找應召站簽契約
無恥的高男不但沒阻止，還幫忙找應召站，並代表小婷與應召站簽訂「工作契約」，內容指：應召站提出的要求與訓練，小婷和高男須盡力配合，排定工作之前一晚，小婷需留宿工作地，應召站必須為小婷與高男「爭取最大利益」，不得對小婷動粗。
雙方簽約後，應召站於2013年底至2014年11月，媒介小婷以每次4000至4500元代價，在彰化縣市賣淫1017次，小婷每次實得約2100元，應召站平均抽取1800元，其餘為房間費等雜支。
另於2014年11月至12月，媒介小婷至新竹市、桃園市，分別賣淫46次、102次，每次1萬元至1萬8000元，小婷每次獲3500元，應召站抽6000元，其餘為雜支開銷，為期約1年。
台中高分院估計，小婷賣淫達1165次，賺取皮肉錢260多萬元，她都用來支付與高男同居的生活費，故高男不法利益以小婷賣淫所得的一半計算，即132萬餘元。
台中高分院認為，高男行為極可惡，小婷告知月經來不能接客，他居然還傳簡訊「要不要撐一下，下個月沒錢就好笑了」，但高男有精神疾病，個性軟弱，法官據此輕判3年半徒刑，併科罰金20萬元，可以每天1000元易服勞役，賣淫所得132萬餘元宣告沒收，可以上訴。
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