毒氣害命 飛鴻被勒令停工

2017-01-01

〔記者江志雄、黃邦平／綜合報導〕昨天發生中毒意外的飛鴻公司是處理宜蘭縣斃死豬再利用廠商，領有農委會核發的肥料登記證，事發後，勞動部職安署北區職安中心已勒令業者停工配合檢查，違反安全衛生管理規定部分，將函請宜蘭地檢署偵辦，並加重處罰。

職安署初步調查，作業現場是密閉空間，作業前未事先通風換氣，也未測定氧氣與有害氣體濃度，儲槽內有高濃度硫化氫，工作人員卻沒有使用空氣呼吸器等個人防護具，導致慘重傷亡。

未用防護具致傷亡

宜蘭縣環保局表示，液肥是斃死豬蒸煮過程產生的液態肥料，靜置暫存期間可能產生化學變化，形成硫化氫等氣體，不排除工作人員作業時沒注意通風，導致濃度飆高而發生意外。

宜蘭縣政府勞工處長黃玲娜傍晚陪同勞動部職安署長劉傳名慰問家屬。劉傳名強調，勞動部與宜蘭縣政府將盡力協助受災勞工及家屬爭取相關權益。