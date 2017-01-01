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肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事

2017-01-01

〔記者江志雄、黃邦平／綜合報導〕宜蘭縣龍德工業區飛鴻肥料公司員工，昨天上午清洗暫存槽，不料硫化氫濃度太高，竟造成2死5傷，其中35歲作業員游鎧瑞奮勇營救22歲同事林振閔，自己也倒地，雙雙殉命。

清洗暫存槽釀意外

為救人而犧牲的游男，到職才半年，在2016年的最後一天罹難，大腹便便的游妻預計12天後臨盆，肚裡的骨肉無緣見父親一面，家裡還有一名6歲幼子，游妻說到傷心處，不禁號啕大哭。另一名罹難的林男，家中3代單傳，白髮人送黑髮人，令人不捨。

事發當時，22歲林男依照作業流程，踏進暫存槽清洗地面，沒多久就倒地，游男上前救援也被嗆昏，許姓廠長等5人見狀，緊急啟動排風機，並通報119救援，消防員到場時，林、游已無生命徵象，送醫回天乏術，主治醫師研判2人吸入過量硫化氫致死，另外5人頭暈、嘔吐，所幸無大礙。

廠區瀰漫濃烈化學味

環保署專業技術小組全副武裝進行採證，廠區瀰漫濃烈化學氣味，檢測出甲乙醇、丙酮、硫化氫等氣體，硫化氫濃度高達300到1000ppm，勞工作業環境連續8小時容許濃度為10ppm，但高濃度硫化氫從何而來？矛頭指向暫存槽管線脫落及液態肥料桶外洩，仍待進一步調查。

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  • 硫化氫小檔案

    硫化氫小檔案

  • 游姓死者妻子大腹便便，預計12天後臨盆，肚子裡孩子無緣見父親一面。 （記者江志雄攝）

    游姓死者妻子大腹便便，預計12天後臨盆，肚子裡孩子無緣見父親一面。 （記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣龍德工業區飛鴻肥料公司員工，昨天上午清洗暫存槽，不料硫化氫濃度太高，竟造成2死5傷，環保署人員全副武裝進入廠區檢測。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭縣龍德工業區飛鴻肥料公司員工，昨天上午清洗暫存槽，不料硫化氫濃度太高，竟造成2死5傷，環保署人員全副武裝進入廠區檢測。（記者江志雄翻攝）

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