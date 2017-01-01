鐵皮屋改成「國際賭場」 賭資幣別多達5種

2017-01-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局前天查獲大型天九牌職業賭場，逮捕負責人35歲林姓男子、2名發牌的荷官、4名把風人員及男女賭客61人，查扣的賭資包括台幣、人民幣、港幣、美金、日圓等，彷彿「國際型」賭場，合計賭資約750萬台幣。賭場人員供稱，配合中國籍、越南籍等外配賭客，所以外國貨幣也收。

這處賭場位於八德區榮興路一處偏僻的鐵皮屋，林男沒有賭博前科，租用鐵皮工廠改裝後經營職業賭場，僱用4名工作人員把風；為了避免賭客出老千，再僱用2名男子擔任發牌的「荷官」。

林男並說，為了防止警方喬裝賭客抓賭，嚴格過濾賭客身分，有熟客介紹才能進來，並在指定地點派遣接駁車接送。

警方表示，鐵皮屋地處偏僻，但出入複雜且進出頻繁，接獲線報並埋伏蒐證多日後，前天動員20多名警力包圍賭場後破門，逮捕林男等7名賭場員工及61名男女賭客，女賭客不乏中國籍、越南籍外配。

警方說，這處賭場以2000元的台幣假鈔做為下注籌碼，周邊、內外都架設監視器，賭場人員也配備無線電相互通報，警方在賭桌及隔間夾層查扣新台幣701萬多元、人民幣1萬元、港幣5萬多元、美金1635元、日幣3萬圓及抽頭金新台幣16萬7000元，換算成新台幣後，總計約750萬元，因金額龐大，賭場還自備點鈔機。警方訊後依賭博罪嫌將林男等7人及61名賭客移送法辦。