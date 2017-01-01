鐵皮屋改成「國際賭場」 賭資幣別多達5種
2017-01-01
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局前天查獲大型天九牌職業賭場，逮捕負責人35歲林姓男子、2名發牌的荷官、4名把風人員及男女賭客61人，查扣的賭資包括台幣、人民幣、港幣、美金、日圓等，彷彿「國際型」賭場，合計賭資約750萬台幣。賭場人員供稱，配合中國籍、越南籍等外配賭客，所以外國貨幣也收。
這處賭場位於八德區榮興路一處偏僻的鐵皮屋，林男沒有賭博前科，租用鐵皮工廠改裝後經營職業賭場，僱用4名工作人員把風；為了避免賭客出老千，再僱用2名男子擔任發牌的「荷官」。
林男並說，為了防止警方喬裝賭客抓賭，嚴格過濾賭客身分，有熟客介紹才能進來，並在指定地點派遣接駁車接送。
警方表示，鐵皮屋地處偏僻，但出入複雜且進出頻繁，接獲線報並埋伏蒐證多日後，前天動員20多名警力包圍賭場後破門，逮捕林男等7名賭場員工及61名男女賭客，女賭客不乏中國籍、越南籍外配。
警方說，這處賭場以2000元的台幣假鈔做為下注籌碼，周邊、內外都架設監視器，賭場人員也配備無線電相互通報，警方在賭桌及隔間夾層查扣新台幣701萬多元、人民幣1萬元、港幣5萬多元、美金1635元、日幣3萬圓及抽頭金新台幣16萬7000元，換算成新台幣後，總計約750萬元，因金額龐大，賭場還自備點鈔機。警方訊後依賭博罪嫌將林男等7人及61名賭客移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 墾丁看曙光摔落14米深岩洞 女子全身傷送醫
- 北市11項新制上路 擾鄰施工最高罰3萬
- ＩＳ炸彈客攻擊 巴格達市場82死傷
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 景觀橋修復 高美濕地賞夕陽
- 米亞星世界：2017.1/1～1/7
- 總統府元旦升旗 蔡英文、陳建仁全程唱國歌
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 驚！Jolin跨年崩懷 喊「X極掰」迎2017年
- 看問題》新年三願
- 年改座談會 場內鼓譟場外暴衝
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 告別2016 全台瘋跨年迎向2017
- 苗縣元旦升旗典禮 徐耀昌：務實開創新局
- 拚42小時不收班 北捷總運量比去年少15%
- 五月天跨年爆驚喜 4度安可還不散
- 投17線拓寬通車 北中寮聯外更快
- 百名台灣漫畫家 齊繪百樣台灣
- 二行程機車汰舊補助 明年擬取消
- 順天書屋啟用 教小朋友程式語言
- 迎接2017 Rain自曝最愛女團TWICE
- 《紅白尬唱》PIKO太郎嗨唱不停 被強制退場
- 郭書瑤東家未定 急尋好歸宿
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
- 新店花市連4週 購蔬菜助弱勢
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 柯P又開口唱歌了！陽岱鋼站上大平台送走2016
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 象限儀流星雨 後天深夜登場
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年
- 晨翔25歲生日！粉絲豪砸24萬包車慶生
- 〈生活OK繃〉肉丸子上陣 菜式多變
- 〈看門道評味道〉韭菜又香又臭
- 浩子任性斷開阿翔 最後合體嗆換人
- 募資買魚助漁民 學甲3千尾台灣鯛免費送
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鐵皮屋改成「國際賭場」 賭資幣別多達5種
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分