| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁看曙光摔落14米深岩洞 女子全身傷送醫 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 社會

鐵皮屋改成「國際賭場」 賭資幣別多達5種

2017-01-01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局前天查獲大型天九牌職業賭場，逮捕負責人35歲林姓男子、2名發牌的荷官、4名把風人員及男女賭客61人，查扣的賭資包括台幣、人民幣、港幣、美金、日圓等，彷彿「國際型」賭場，合計賭資約750萬台幣。賭場人員供稱，配合中國籍、越南籍等外配賭客，所以外國貨幣也收。

這處賭場位於八德區榮興路一處偏僻的鐵皮屋，林男沒有賭博前科，租用鐵皮工廠改裝後經營職業賭場，僱用4名工作人員把風；為了避免賭客出老千，再僱用2名男子擔任發牌的「荷官」。

林男並說，為了防止警方喬裝賭客抓賭，嚴格過濾賭客身分，有熟客介紹才能進來，並在指定地點派遣接駁車接送。

警方表示，鐵皮屋地處偏僻，但出入複雜且進出頻繁，接獲線報並埋伏蒐證多日後，前天動員20多名警力包圍賭場後破門，逮捕林男等7名賭場員工及61名男女賭客，女賭客不乏中國籍、越南籍外配。

警方說，這處賭場以2000元的台幣假鈔做為下注籌碼，周邊、內外都架設監視器，賭場人員也配備無線電相互通報，警方在賭桌及隔間夾層查扣新台幣701萬多元、人民幣1萬元、港幣5萬多元、美金1635元、日幣3萬圓及抽頭金新台幣16萬7000元，換算成新台幣後，總計約750萬元，因金額龐大，賭場還自備點鈔機。警方訊後依賭博罪嫌將林男等7人及61名賭客移送法辦。

廣告
  • 警方在賭場查扣台幣、美金等賭資。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在賭場查扣台幣、美金等賭資。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際賭場 幣別 賭資 鐵皮屋
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：鐵皮屋改成「國際賭場」 賭資幣別多達5種


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.