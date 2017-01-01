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瓦斯外洩 船長炸漂海上

2017-01-01

〔記者王秀亭／台東報導〕昨天上午10時許，「金明興」漁船停靠在台東縣成功鎮新港漁港加油站前準備加油，疑似船上瓦斯筒氣體外洩引發爆炸、火勢迅速竄燒，造成船上2名印尼籍船員受傷，船長洪志明被炸到離船30公尺的海面上，經海巡人員拉上岸送醫，由於傷勢嚴重，家屬決定放棄急救，連夜將他送回高雄老家。

爆炸發生時，新港安檢所海巡人員在第一時間聽到劇烈聲響，查看船身已燃起熊熊烈火，立即通報119，消防人員趕抵現場後，先將2名已在岸邊等候救援的印尼籍船員Yahya（46歲）、Wahyoxio（35歲）送往衛福部台東醫院成功分院，兩人傷勢分別是前胸5%二度灼傷、左小腿骨折，皆輕傷。

消防人員控制火勢後，赫然發現船長洪志明（43歲）在離爆炸點30公尺外的膠筏旁載浮載沉，海巡人員立刻下水救援，上岸時無呼吸心跳，送醫搶救恢復呼吸心跳，但他傷勢嚴重，家屬放棄急救，決定將他送回老家嚥下最後一口氣。

幸運脫險的印尼籍漁工Khisoh（阿索）向消防人員表示，當時靠岸準備加油前，船上有瓦斯味，發現一瓦斯鋼瓶有漏氣聲音，另2名漁工協助將問題鋼瓶搬運上岸，不料才拉出鋼瓶沒多久，船就爆炸了，所幸2漁工緊急跳上岸，僅受輕傷。

火勢近一小時撲滅，漁船駕駛艙、船尾及船舷左側燃燒嚴重，附近民眾表示，還好警消及海巡滅火時先將船拉離加油站，船內的主、副油箱也未引燃，否則後果不堪設想。

海巡署八二大隊表示，「金明興」漁船是屏東縣東港籍，於12月21日入港停泊，主要是為捕鮪魚。

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  • 爆炸漁船駕駛艙及船尾滅火後已焦黑。（記者王秀亭攝）

    爆炸漁船駕駛艙及船尾滅火後已焦黑。（記者王秀亭攝）

  • 問題瓦斯鋼瓶被搬抬到岸上後，直到火勢撲滅，還留在現場，靠近仍可聽見嘶嘶聲響。（記者王秀亭攝）

    問題瓦斯鋼瓶被搬抬到岸上後，直到火勢撲滅，還留在現場，靠近仍可聽見嘶嘶聲響。（記者王秀亭攝）

  • 消防人員從岸上噴水滅火。（記者王秀亭翻攝）

    消防人員從岸上噴水滅火。（記者王秀亭翻攝）

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