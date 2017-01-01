鋁鎂合金廠起火 不噴水 改倒砂

2017-01-01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一間鋁鎂合金加工廠，昨日上午疑因施工不慎引發火警，由於鎂有遇水燃燒的特性，消防人員無法噴水搶救，只好緊急調派砂石車運來消防砂，再以人工接駁方式撲蓋滅火。消防人員表示，疑似工作人員加工時，火花引燃金屬粉塵而釀災，確實起火原因還要進一步釐清。

昨日早上9點17分，溪湖消防分隊獲報，指溪湖鎮彰水路一段「興日發金屬公司」發生火警，消防人員抵達時，現場濃煙密布，工廠後方陷入火海，還不時傳出爆炸聲；據現場工作人員告知，是鋁鎂金屬起火，不能用水，消防人員趕緊聯絡業者派砂石車運來消防砂，再以人工方式進入火場滅火，所幸無人傷亡。

彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，由於金屬鎂燃燒有禁水性，造成搶救困難，而且金屬燃燒溫度高，不易撲滅，總計花了6小時才撲滅殘火。工廠員工忙著救災，對於事發過程不願多談。真正起火原因仍待調查。