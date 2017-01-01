| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁看曙光摔落14米深岩洞 女子全身傷送醫 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 社會

鋁鎂合金廠起火 不噴水 改倒砂

2017-01-01

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一間鋁鎂合金加工廠，昨日上午疑因施工不慎引發火警，由於鎂有遇水燃燒的特性，消防人員無法噴水搶救，只好緊急調派砂石車運來消防砂，再以人工接駁方式撲蓋滅火。消防人員表示，疑似工作人員加工時，火花引燃金屬粉塵而釀災，確實起火原因還要進一步釐清。

昨日早上9點17分，溪湖消防分隊獲報，指溪湖鎮彰水路一段「興日發金屬公司」發生火警，消防人員抵達時，現場濃煙密布，工廠後方陷入火海，還不時傳出爆炸聲；據現場工作人員告知，是鋁鎂金屬起火，不能用水，消防人員趕緊聯絡業者派砂石車運來消防砂，再以人工方式進入火場滅火，所幸無人傷亡。

彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，由於金屬鎂燃燒有禁水性，造成搶救困難，而且金屬燃燒溫度高，不易撲滅，總計花了6小時才撲滅殘火。工廠員工忙著救災，對於事發過程不願多談。真正起火原因仍待調查。

廣告
  • 彰化溪湖一間鋁鎂金屬加工廠失火，消防人員持消防砂進入火場滅火。（記者陳冠備攝）

    彰化溪湖一間鋁鎂金屬加工廠失火，消防人員持消防砂進入火場滅火。（記者陳冠備攝）

  • 彰化溪湖興日發金屬廠失火。（記者陳冠備攝）

    彰化溪湖興日發金屬廠失火。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倒砂 火警 鋁鎂合金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：鋁鎂合金廠起火 不噴水 改倒砂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.