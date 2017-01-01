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跨不了年！帶母出遊 孝子溺死萬年峽谷

2017-01-01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕昨天下午，雲林縣古坑鄉萬年峽谷傳出有男性遊客不慎跌落溺水，救難人員前往搶救，緊急送往台大醫院雲林分院斗六院區急救，仍回天乏術；由於萬年峽谷1個月2起落水案，共釀3死，安全亮起紅燈。

1個月3死 安全亮紅燈

雲林縣警局斗南分局草嶺派出所指出，昨天下午，台南市永康區40歲李姓男子帶母親及一名員工共3人，前往萬年峽谷遊玩，李男不慎滑落，李母打110通報消防局搶救，消防員趕抵，偕同警方將李男救起送醫。

救護員沿途為李男進行心肺復甦術及施以體外心臟電擊等急救，送醫仍回天乏術，至於落水原因尚待相關單位調查釐清。

上月初，苗栗縣三義鄉賴姓夫妻南下萬年峽谷遊玩，疑因失足落水，雙雙殞命，昨又傳出李男落水死亡，地方民眾議論紛紛。

石床長滿青苔 勿攀爬

萬年峽谷發生多起落水意外，觀景涼亭附近設置「禁止戲水」告示牌，仍不斷發生意外。警方指出，萬年峽谷石床遭溪水長期沖刷，部分石塊長滿青苔，表面平滑，行走不慎很容易滑倒，尤其石壁陡峭、溪水深不見底，落水時根本無法自行脫困，提醒遊客不要再前往觀景涼亭以下危險區域。

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  • 消防人員將落水的男子搶救上岸並緊急送醫。（記者廖淑玲攝）

    消防人員將落水的男子搶救上岸並緊急送醫。（記者廖淑玲攝）

  • 古坑鄉萬年峽谷1個月內有3人罹難，警方一再提醒民眾，勿攀爬河床。（記者廖淑玲攝）

    古坑鄉萬年峽谷1個月內有3人罹難，警方一再提醒民眾，勿攀爬河床。（記者廖淑玲攝）

  • 防及警察等救難人員搶救落水者。（記者廖淑玲攝）

    防及警察等救難人員搶救落水者。（記者廖淑玲攝）

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