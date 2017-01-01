死纏分手女友 通緝犯開槍撞情敵

2017-01-01

〔記者王宣晴／新北報導〕江姓女子與27歲陳男分手1個月，隨即與舊愛張男同居，陳男不滿，已騷擾江女長達9個月，張男昨騎車載江女上班，陳男開車尾隨到新北市追撞2人倒地，下車朝張男開槍，子彈卡進張男脊椎，昨下午開刀取出，暫無生命危險，陳男逃之夭夭。

曾嗆聲「3人一起死」

江女與張男交往3年，去年1月分手後隨即跟陳男在一起，但因毒品案被通緝的陳男不務正業，居無定所，舉止怪異，交往2個月後，江女就決定分手，4月與張男復合，在蘆洲區光華路同居，陳男覺得遭劈腿，不斷糾纏，常到江女住處、公司叫囂，嗆聲「要死，3人一起死！」曾被三重警方勸離。

聲請保護令 行徑更瘋狂

警方調查，去年12月中，江女決定聲請保護令，尚未核准，陳男得知後，行徑更加瘋狂。昨上午7點多，張男載江女到三重上班，騎到蘆洲區國道路二段30巷口，陳男突然開紅色轎車從後衝撞，張男準備報警時突然倒地，血流如注，江女才發現陳男槍擊張男，陳男逞凶後駕車逃離。

警方表示，張男右後腹部有一處槍傷，子彈卡在脊椎，昨天下午已開刀取出彈頭，暫無生命危險，江女也僅有輕微擦傷。

警方在地上採集到彈殼，並查知陳男曾涉多項刑案，正以車追人，全面搜捕。