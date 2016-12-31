趁女友住院 逼她女兒打手槍

2016-12-31

〔記者黃欣柏／台北報導〕在台北市環保局從事夜班資源回收工作的陳姓男子，101年間見同居女友胸痛住院，竟趁機脫褲要女友就讀國中一年級未成年的女兒小芸（化名）「幫我一把（打手槍）」，士林地院昨依乘機猥褻罪將陳判刑1年2月，可上訴。

陳男雖辯稱遭陷害，但士林地院認為3人平時相處融洽，小芸母女沒有必要捏造事實，且小芸若非遭猥褻，也不必選在母親住院時揭露此事來增添母親煩惱，昨仍將陳判刑。