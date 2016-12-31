疑經商失敗 男車上燒炭亡

2016-12-31

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市65歲王姓男子，28日出門後就失聯，王妻擔心報警，警方透過GPS定位，昨早在北宜公路44.5K處附近，發現王男倒臥在車內明顯死亡，警方在後座發現炭盆。王妻泣訴，丈夫因經商失敗患躁鬱症而有自殺念頭，詳細死亡原因仍待釐清。

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