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火攻桃檢公務車 精障男輕判

2016-12-31

〔記者楊國文／台北報導〕去年二度到桃園地檢署控告「外星人」找他麻煩，對他進行音波干擾的王姓男子，因不滿檢方將全案簽結，且陳情後桃園地院也未理會，今年3月竟購買7.5公升汽油，並點燃汽油瓶火攻行駛中的桃園地檢署公務車，瞬間引燃火勢，所幸司機以滅火器撲滅火勢。最高法院認為，王男患有精神疾病，且案發時辨識違法能力顯著降低，昨以殺人未遂等罪輕判2年10月徒刑，並須強制監護5年，全案定讞。

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2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
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