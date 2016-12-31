搶畫強推越勞 致重傷賠160萬

2016-12-31

〔記者張文川／台北報導〕曾列名治平掃黑對象的男子王煥華，3年前得知桃園曾姓藝品收藏家收藏多幅珍貴名畫，竟教唆手下林志峰、戴慶宏佯裝快遞宅配人員，持瓦斯槍與假槍強闖曾家洗劫，黃姓越南籍女幫傭發現想求救，2匪竟將她從4樓推下去，摔成重傷，2人棄畫逃逸；曾男、黃女訴請民事求償，台北地方法院昨判3人應連帶賠償曾男30萬元、黃女160萬元。可上訴。

刑事方面，桃園地院一審依侵入住宅強盜未遂罪，判王煥華6年6月有期徒刑、林志峰5年8月、戴慶宏5年6月，上訴高院審理中。