火災搶救損傷財物 可申請補償

2016-12-31

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院昨三讀通過「消防法部分條文修正草案」，修正條文明定未來人民的土地、建物、車輛或其他物品，若因消防人員在火災搶救過程中造成損失，可申請補償；此外，若消防人員因公受訓服勤導致受傷或造成身障，也納入消防法規的請領給付範圍中。

現行的消防法第19條並未強調消防人員因搶救火災所造成的人民財產損害該如何賠償，修正條文則明定，消防人員對火災處所及其周邊土地、建築物、車輛及其他物品造成損壞時，得請求補償，申請時間自損壞當天起，2年內有效。

此外，此次也將消防法第30條中的「殘障」改為「身心障礙」，並明定相關權益規範適用於身障者權益保障法。