港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴

2016-12-31

〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕徐佩沂等3名香港正妹來台參加友人婚禮，平安夜當晚跑到北市知名「上引水產」海鮮餐廳假裝消費，卻趁機摸走大鮑魚、牡丹蝦與生蠔等高檔海鮮，躲在廁所大啖美食，清潔人員發現後通知保全報警逮人；台北地檢署庭訊時，3人哭著認罪，並賠償業者4514元，檢方認為3人雖涉犯竊盜罪，但已與業者和解，且在我國無前科紀錄，當庭解除限制出境處分，昨將3人職權不起訴。

檢警調查，香港籍女子徐佩沂（25歲）、莊雅文（22歲）、廖嘉明（21歲）在香港擔任銷售員，本月23日搭機來台參加朋友婚禮，入住北市太原路一家旅館，預計25日出境返回香港。

上週六晚上近6點半時，她們前往民族東路的「上引水產」海鮮餐廳，先在賣場內假裝閒逛，趁機偷走冰箱內3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚、6顆生蠔及醬料包，得手後，有說有笑拿著「戰利品」走到女廁大快朵頤；吃完第一輪後，又到冰箱處再偷3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚與8顆生蠔想「外帶」。

這時清潔人員剛好前往女廁打掃，發現廁所垃圾桶內有海鮮外包裝與標價，通報保全；保全調閱賣場監視器畫面，發現徐女等人可疑，見她們打算離去，在出口處將她們攔下。

徐女趁保全攔查莊、廖2女時落跑，仍遭其他保全攔下，在她身上起出8顆生蠔等贓物；店家共損失4514元。

警方調查，3女聲稱喝醉酒，「忘記要付錢」才行竊，哀求願意出價5倍賠償店家。警詢後將3人依竊盜罪移送北檢偵辦，檢方庭訊時，3人當庭認罪，並賠償店家損失。