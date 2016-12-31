港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴
2016-12-31
〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕徐佩沂等3名香港正妹來台參加友人婚禮，平安夜當晚跑到北市知名「上引水產」海鮮餐廳假裝消費，卻趁機摸走大鮑魚、牡丹蝦與生蠔等高檔海鮮，躲在廁所大啖美食，清潔人員發現後通知保全報警逮人；台北地檢署庭訊時，3人哭著認罪，並賠償業者4514元，檢方認為3人雖涉犯竊盜罪，但已與業者和解，且在我國無前科紀錄，當庭解除限制出境處分，昨將3人職權不起訴。
檢警調查，香港籍女子徐佩沂（25歲）、莊雅文（22歲）、廖嘉明（21歲）在香港擔任銷售員，本月23日搭機來台參加朋友婚禮，入住北市太原路一家旅館，預計25日出境返回香港。
上週六晚上近6點半時，她們前往民族東路的「上引水產」海鮮餐廳，先在賣場內假裝閒逛，趁機偷走冰箱內3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚、6顆生蠔及醬料包，得手後，有說有笑拿著「戰利品」走到女廁大快朵頤；吃完第一輪後，又到冰箱處再偷3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚與8顆生蠔想「外帶」。
這時清潔人員剛好前往女廁打掃，發現廁所垃圾桶內有海鮮外包裝與標價，通報保全；保全調閱賣場監視器畫面，發現徐女等人可疑，見她們打算離去，在出口處將她們攔下。
徐女趁保全攔查莊、廖2女時落跑，仍遭其他保全攔下，在她身上起出8顆生蠔等贓物；店家共損失4514元。
警方調查，3女聲稱喝醉酒，「忘記要付錢」才行竊，哀求願意出價5倍賠償店家。警詢後將3人依竊盜罪移送北檢偵辦，檢方庭訊時，3人當庭認罪，並賠償店家損失。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴
- 煉乳沒放最上面！為1碗冰丟炸彈 莽男判刑15年
- 北檢辦葡萄王案 董座曾盛麟200萬交保
網友回應
熱門新聞
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 拉拉山神木區步道 明起開放至5號神木
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 核廢料遷回電廠 市府重申堅決反對
- 反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
- 小威宣布訂婚 對象殺出「程咬金」
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 《中英對照讀新聞》Sheep’s head, prosthetic leg and London house among most unusual UK charity donations 英國稀有慈善捐贈物見羊頭、義足和倫敦房屋
- 總統府賀歲春聯有錯誤？台灣文學館長PO文這麼說...
- 年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％
- 空污不只傷心肺！ 研究：加劇睡眠呼吸障礙
- 「董事長」趕3場 邀九天同台
- 美妝送禮 甜心顧面子
- 吳煥然舞藝高 拾穗計畫入清大
- 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
- 12/31 各報重點新聞一覽
- 加蓋25年後 雲林溪掀蓋工程動土
- 交通罰鍰26億 柯批「只讓我民調更低」
- 微小說 真愛
- 瘋跨年 迎元旦
- 報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員
- 台大希望入學 新住民之女張卉雯上榜
- 阿里山公路外側爬坡道 提前通車
- 真洋將出包 蔡文誠即刻救援
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing bans locals, foreigners: report
- 《潛進太魯閣》 國家公園繪本呈現
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 由金曲大師的他操刀！ 元旦升旗國歌變得很時尚
- 打通十全路 首期工程明年3月完工
- 今全台各地19～21度 10年來最暖的跨年夜
- 美俄陷冰點 川普聯俄反恐受阻
- 新年新希望 洪秀柱：揮別噩夢的2016
- 移除校外垃圾桶 北市議員K環局
- 今晚跨年夜 蕭敬騰壓軸開唱
- 恐拆屋還地 山區原墾農議會陳情
- 人與樹的歲月之歌 帶領漫遊屏東老樹
- 男網一哥莫瑞在賽季揭幕戰 意外敗給高芬
- 斥資四億台中首座 朝馬運動中心啟用
- 歲末感恩 學子體驗飢餓 募禮物濟弱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分