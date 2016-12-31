連環撞釀火燒車 因沒保持車距
2016-12-31
〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路土城北上路段昨傳出砂石車、小貨車等4車連環車禍，國道六隊樹林分隊初步研判，車禍起因於砂石車沒保持安全車距，衝撞前方滿載香菸的小貨車，造成小貨車追撞2車後翻覆起火，幸虧駕駛在起火前30秒及時逃生；國道六隊樹林分隊呼籲，連假時國道車流量大，提醒駕駛保持安全車距。
國道六隊樹林分隊說，這起連環車禍發生在昨下午4點15分許，當時62歲杜姓男子駕駛的肇事砂石車途經福高北上44.8K處，因距離前方42歲李姓男子駕駛的小貨車太近，小貨車遭撞後，連撞小黃、休旅車2車後翻覆，小貨車隨即失火，遭撞的休旅車車頭也一度竄火，消防單位趕到滅火，未讓災情擴大。
國道六隊樹林分隊長林富貴呼籲，連續假期車流量大，民眾行車應保持安全距離，注意車前狀況，確保行車安全。這起連環車禍中，如果砂石車涉及沒保持安全車距，將依道路交通管理處罰條例第33條，處以3000到6000元罰鍰。
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