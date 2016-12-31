| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

2016最後上班日... 辦公室遭洗劫

2016-12-31

〔記者陳薏云／新北報導〕商業大樓驚傳大盜出沒？新北市永和區保生路一棟商業大樓，昨晨員工上班時，發現公司凌亂不堪，多樣財物遭竊，員工急忙報警，警方調閱監視器發現，商業大樓保全形同虛設，嫌犯來去自如輕鬆搜刮財物，目前已鎖定對象追緝中。

該棟商業大樓與永和百貨「比樣廣場」皆為東家機構所有，雖在同棟大樓，卻各有獨立電梯，嫌犯頭戴黑帽、身穿黑衣黑褲，29日晚間10時許直接從商業大樓正門口進入，搭乘電梯抵達15樓後，破壞2家公司門鎖開始搜刮，之後從逃生梯一路往上，到18樓故計重施，東偷西偷約2小時，最後從容搭乘電梯離開。

昨早7時許，民眾前往報案，經警方主動聯繫，發現共有4家公司遭竊，遭竊物品為平板電腦、相機等3C用品，還有公司用提款卡被偷後盜領了6000元，另還有多張私人提款卡及千餘元，所幸民眾機靈已將帳戶封鎖，因此無大量財物損失。

商業大樓雖有24小時保全看守，但大樓內公司員工抱怨，進出都沒有在管控，也沒有登記證件，安全疑慮很高。民眾將竊案PO上臉書社團「我是中和人」，表示「我朋友今天早上去公司發現公司遭小偷，打聽之下原來整棟都遭竊，而且公司提款卡的錢還被領走」，不少網友留言：「整棟…保全都失靈？」「公司都沒有保全嗎？」警方已調閱監視器，盼早日將竊嫌追緝到案。

廣告
  • 員工昨上班發現辦公室凌亂不堪，拍照PO上臉書社團。（記者陳薏云翻攝）

    員工昨上班發現辦公室凌亂不堪，拍照PO上臉書社團。（記者陳薏云翻攝）

  • 新北市永和區一棟商業大樓遭洗劫，，警方已鎖定對象追緝中。（記者陳薏云攝及翻攝）

    新北市永和區一棟商業大樓遭洗劫，，警方已鎖定對象追緝中。（記者陳薏云攝及翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：2016最後上班日... 辦公室遭洗劫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.