2016最後上班日... 辦公室遭洗劫
2016-12-31
〔記者陳薏云／新北報導〕商業大樓驚傳大盜出沒？新北市永和區保生路一棟商業大樓，昨晨員工上班時，發現公司凌亂不堪，多樣財物遭竊，員工急忙報警，警方調閱監視器發現，商業大樓保全形同虛設，嫌犯來去自如輕鬆搜刮財物，目前已鎖定對象追緝中。
該棟商業大樓與永和百貨「比樣廣場」皆為東家機構所有，雖在同棟大樓，卻各有獨立電梯，嫌犯頭戴黑帽、身穿黑衣黑褲，29日晚間10時許直接從商業大樓正門口進入，搭乘電梯抵達15樓後，破壞2家公司門鎖開始搜刮，之後從逃生梯一路往上，到18樓故計重施，東偷西偷約2小時，最後從容搭乘電梯離開。
昨早7時許，民眾前往報案，經警方主動聯繫，發現共有4家公司遭竊，遭竊物品為平板電腦、相機等3C用品，還有公司用提款卡被偷後盜領了6000元，另還有多張私人提款卡及千餘元，所幸民眾機靈已將帳戶封鎖，因此無大量財物損失。
商業大樓雖有24小時保全看守，但大樓內公司員工抱怨，進出都沒有在管控，也沒有登記證件，安全疑慮很高。民眾將竊案PO上臉書社團「我是中和人」，表示「我朋友今天早上去公司發現公司遭小偷，打聽之下原來整棟都遭竊，而且公司提款卡的錢還被領走」，不少網友留言：「整棟…保全都失靈？」「公司都沒有保全嗎？」警方已調閱監視器，盼早日將竊嫌追緝到案。
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