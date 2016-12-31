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封涵洞堵改裝車 36名飆仔變俗仔

2016-12-31

〔記者吳仁捷／新北報導〕飆車族常改裝車輛，高速行駛危害交通，伴隨高分貝噪音擾民，新北市土城警分局結合台北區監理所，近來在青雲路、忠義路等封閉的高速公路涵洞下稽查，攔查217輛汽、機車中，宛如「甕中捉鱉」般查獲36名改裝飆車族，警方、監理單位當場開單，強制要求驗車，約制飆車、改裝行徑。

開單並要求驗車

土城警分局說，改裝車輛引擎聲震耳欲聾，有騎士被查獲時，還說改裝車很好啊，不知已違反監理規定及造成噪音、空污，甚至讓民眾遭遇高速競駛，威脅行車安全，加上改裝後衍生的高分貝噪音與排放廢氣臭味，土城警方避免改裝車困擾民眾，除每月規劃派出所與台北區監理所，在民眾常反映的飆車路段聯合稽查，因寒假、年關將近，警方也加強稽查。

土城警分局長黃勢清說，近來選在封閉的青雲路、忠義路與承天路等高速公路涵洞稽查改裝車輛，收到出其不意效果，查獲的改裝車量較往日增加約1成，未來仍將加強查緝，即使沒有監理人員會同，警方仍可就目視及經驗法則，認為涉及改裝車輛，逕會監理單位強制驗車，減少改裝汽、機車流竄擾民。

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  • 改裝機車震耳欲聾，高分貝噪音與排放廢氣臭味，讓民眾苦不堪言。（記者吳仁捷翻攝）

    改裝機車震耳欲聾，高分貝噪音與排放廢氣臭味，讓民眾苦不堪言。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市土城警分局封閉高速公路下涵洞，加強取締改裝車輛，查獲36名改裝飆車族。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市土城警分局封閉高速公路下涵洞，加強取締改裝車輛，查獲36名改裝飆車族。（記者吳仁捷翻攝）

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