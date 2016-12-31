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小吃店噪音未超標 法官親耳來聽 判賠！

2016-12-31

〔記者林嘉東／基隆報導〕罕見！法官不靠噪音監測數據，親自到場「體驗」，靠耳朵聽到的真實感受來審判，判擾人清夢的小吃店要賠償被害人12萬元，讓被害人感動不已：「這個法官真難得，能苦民所苦！」

65歲鄒姓男子住處與基隆市東信路旺仔小吃店相隔僅2公尺巷道。鄒主張，到旺仔消費的酒客乾杯與聊天，吵到他無法成眠。

他因不堪長期失眠，精神長期恍惚、緊繃，向店家要求20萬元精神損害賠償。

鄰居兩年不成眠

法院審理時，鄒提出環保局到場監測的噪音數據，多僅測得47至52分貝，未超52分貝的管制噪音標準值。

法官徐世禎為了解到底有多吵，在未通知兩造情形下，7月某日晚上10點，親自前往感受。

鄒受訪指出，他看到法官來也嚇一跳，法官到他家後，叫他把電視、冷氣關掉，然後坐在他床上親自體驗。

鄒說，法官只坐了10分鐘，聽到店內客人聊天、酒瓶碰撞聲後，講了一句：「這不行，根本沒辦法睡！」法官隨後到旺仔附近繞了一下就離開了。

法院審理時，法官勸雙方和解，告知旺仔小吃店張姓老闆，他曾到過鄒先生家，挑明講：「連我都覺得太吵了，根本沒辦法睡。」

法官進一步指出，小吃店客人所發出的聲響，已經接近52分貝，一般人在深夜長期接受時有時無、不規律聲響的噪音轟炸，精神確易受影響，且環保局測量時間僅2小時，如果隨著客人增加，或酒後越來越嗨，很可能超過標準值，

法官希望張能展現誠意與對方和解，但張卻稱：「我沒錢！」一口拒絕。基隆地院已於日前審結，判旺仔敗訴，要賠償鄒12萬元精神損害賠償。

鄒得知勝訴後無奈指出，每晚都要聽不同酒客談心事，聽了2年，最晚曾折騰到凌晨3點30分還沒辦法入睡，因此罹患憂鬱症、高血壓等疾病，感謝法官親自來家裡「體驗」，讓他2年來的苦得以伸張。

張則稱，為了鄒先生，他生意只做到晚上9點，若客人還未盡興，他會請客人講話小聲一點；生意不好，實在拿不出那麼多錢，會再上訴。

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  • 基隆旺仔小吃店夜夜擾人清夢，，害得鄰居長期失眠，不過環保局到場監測噪音未超標。（記者林嘉東攝）

    基隆旺仔小吃店夜夜擾人清夢，，害得鄰居長期失眠，不過環保局到場監測噪音未超標。（記者林嘉東攝）

  • 法官徐世禎（記者林嘉東翻攝）

    法官徐世禎（記者林嘉東翻攝）

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