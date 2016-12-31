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抬車搶救騎士 16人力扛20分鐘

2016-12-31

〔記者林嘉東／基隆報導〕太熱血！昨天凌晨，基隆市2名員警巡邏經過愛三路口，見陳姓騎士被壓在計程車底，2員警趕緊呼叫警網，加上路過民眾共16人，合力抬起1550公斤重的車體長達20分鐘，直到消防車趕抵救出騎士，眾人才放手，大呼：「累癱了！」

就讀海洋大學的20歲陳姓騎士，經轉送內湖三軍總醫院急救後，胸部肋骨多處骨折，轉入加護病房救治中。

基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃俊瑝說，昨天凌晨2時40分，他與同仁徐祥凱巡邏至愛三路口，發現一名騎士面朝上，被壓在計程車下，僅左腳腳底露在右前輪後方。

他趕緊與徐員下車，與現場2名運將站在計程車左右兩側，試圖抬起車體，但徒勞無功，只能先用騎士的安全帽撐起一點空間。

黃員說，接著陸續有民眾經過，大家合力將車體抬起，總計16人共撐了20分鐘，直到消防車趕抵，以千斤頂救出受困騎士，大家才鬆手，將車子放下的那一刻，他與其他支援的7名同仁全身癱軟，腰都挺不直。

警方初步調查，被壓傷的陳姓騎士行經愛三路口時，撞上由富狗橋方向駛來、萬姓運將的計程車右後方，接著滾進林姓運將所開的計程車底被壓住，確切車禍原因仍待進一步調查。

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  • 基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃俊瑝描述事發經過，他與民眾合力抬車，抬了20分鐘。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃俊瑝描述事發經過，他與民眾合力抬車，抬了20分鐘。 （記者林嘉東翻攝）

  • 陳姓騎士被計程車壓在車底，警民10多人合力抬起計程車救出受困騎士。（記者林嘉東翻攝）

    陳姓騎士被計程車壓在車底，警民10多人合力抬起計程車救出受困騎士。（記者林嘉東翻攝）

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