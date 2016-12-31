| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

茶行老闆疑燒炭 妻友上門也喪命

2016-12-31

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市茶葉行老闆47歲蔡東益、43歲黃姓妻子，和茶行對面、從事汽車美容的47歲賴姓男子，昨晚一起倒臥茶行內1.5坪的小房間，送醫均不治。

房間沒有打鬥痕跡，有一個小炭盆，房間外面茶几旁卻散落男、女鞋及衛生紙，警方懷疑茶葉行老闆蔡男在房內燒炭自殺，趕來找人的蔡妻、賴男因為吸入過多濃煙，造成一氧化碳中毒而昏倒。

警方調查，蔡男曾任茶商業同業公會常務理事，他與妻子黃女1年多前於桃園區國豐六街承租店面開設茶葉行，蔡男昨未營業，妻子找不到他，昨天傍晚5點多到茶行查看發現門半開，拜託在對面經營汽車美容的賴男幫忙找人。

鄰男一度出來又進去

賴男員工告訴警方，老闆賴男和黃女進入茶行後，黃女就未再出來，這段期間曾見賴男不太舒服，獨自坐在茶行內的茶几旁，員工到茶行內將賴男扶到騎樓休息，當時並沒看到蔡男與黃姓妻子的蹤影，沒聽賴男說裡頭出事了，也沒聞到燒炭味。

賴男員工說，老闆賴男與經營茶葉行的蔡男交情不錯，2人常在茶行泡茶，案發時，還以為老闆又到對面的茶行聊天，直到蔡男的兒子從新北市趕來找人，才發現3人倒臥在茶行內的小房間，消防局獲報，將3人送醫急救，3人到院前都無生命跡象，搶救仍告不治；警方表示，到達現場時，蔡男與妻子倒在床邊，賴男倒臥處最靠近房門，擺放的炭盆還有餘溫。

警方覺得可疑的是，消防員檢測一氧化碳並未超標，現場瀰漫怪味，小房間並未上鎖，沒有窗戶，門上膠帶已被拆下，現場未找到遺書，蔡東益被發現時流鼻血。

警方認為，蔡妻、賴男為何第一時間沒向外求助？感到不舒服的賴男已被員工扶出去，為何又進屋而死亡？全案疑點重重，警方已報請檢察官相驗，釐清3人死因。

警方表示，蔡男除了經營茶行，也經營放款業務，疑似有負債；與他交情不錯的賴男，在鄰居眼中工作認真，與妻子育有3個女兒，2個家庭都失去了支柱。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

廣告
  • 桃園茶行發生燒炭三死，小房間內留有一炭盆。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園茶行發生燒炭三死，小房間內留有一炭盆。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園茶行發生燒炭三死案，警方前往採證調查。（記者鄭淑婷攝）

    桃園茶行發生燒炭三死案，警方前往採證調查。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燒炭 茶行
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：茶行老闆疑燒炭 妻友上門也喪命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.