台灣交通太可怕 各國早示警

2016-12-31

記者張軒哲／特稿

本月11日，交通部觀光局才開心慶祝今年第1000萬名旅客抵台觀光，比前一年的12月20日還提前9天達標， 不但不受中客減團影響，更再度榮膺可接待千萬旅客的國度；然而，日籍旅客田中知之昨天快樂遊台，剛上岸就魂斷計程車上，台灣交通之可怕，再度受人詬病。

台灣道路設計不佳，汽機車混雜，日本、加拿大、美國等政府，都一再警告他們的國人，遊台時，千萬注意交通安全。日本交流協會甚至在網站列出台灣交通亂象，諸如行人會任意穿越馬路，汽機車會突然竄出，在高速公路開車不能大意，要小心任意變換車道或是未保持安全距離的車輛。

加拿大政府也列出台灣交通亂象，包括：駕駛習慣較差、騎機車很危險、路況不佳、用路人不遵守秩序、機車穿梭車流爭道、山路狹窄年久失修等，提醒加拿大人在台灣上路要提高警覺。

今年7月，美國神經科學權威學者布里吉曼在台北市過馬路時，被公車撞死；日人田中知之昨天剛下船90分鐘，還來不及認識台灣，就在計程車上被撞死，台灣在世界「最酷書店」、「最佳旅遊城市」、「最佳美食城市」等評比都名列前茅，但如果連行的安全都做不好，再美的風景也會蒙塵。