來台1.5小時 才下郵輪出車禍 日客慘死街頭
2016-12-31
〔記者張軒哲／台中報導〕台灣的交通真可怕！59歲日籍遊客田中知之昨搭郵輪抵達台中港，興沖沖轉搭小黃前往台中高鐵站，不料在港區就遭聯結車撞上，田中和63歲運將劉仁輝當場死亡。田中從踏上台灣到被撞死，中間僅有1個半小時。
聯結車撞計程車2死
台中港警指出，昨日上午8時42分，聯結車由梧棲區中二路往北行駛，撞上由中橫一路往東行駛的計程車右側，右後座的田中和劉姓運將受困車內，被救出時已無心跳；童綜合醫院指出，2人到院前已無生命跡象，雖搶救仍回天乏術。
郵輪帶來400頂級客
田中知之是搭日籍「太平洋維納斯號」郵輪來台，郵輪鎖定日本「頂級消費客群」，昨載著400多名日本客首航台中港，大多是日本銀髮族組團，但田中是1人參加。
郵輪從日本神戶港出發，昨晨6點停靠台中港旅客服務中心19號客運碼頭，上午7點，旅客陸續下船，多數到日月潭、台中市區等景點，田中獨自搭小黃，要去搭台中高鐵，再南下高雄，不料下船才1個半小時就遭撞死，55歲陽姓聯結車駕駛輕傷；郵輪昨夜駛離台中港，今天停泊基隆港。
台中港警總隊指出，當時聯結車要去19號碼頭載貨，透過監視器畫面，聯結車方向是綠燈，國際科已聯繫田中先生的姪子，預計明年1月3日來台認屍。
「太平洋維納斯號」郵輪隸屬於日本郵輪客船公司，是日本郵輪客船公司「東方維納斯號」郵輪的姊妹船，係日本僅次於「飛鳥號」的第二大郵輪客船。
台中港區道路筆直寬敞，貨櫃車、聯結車日夜穿梭，自小客車與機車行駛其中，危機四伏，是台中海線最危險的路段。
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