2016-12-31

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第105000111期大樂透，頭獎摃龜，獎金1.63億元累入下期。昨晚第105000313期今彩539，頭獎3注中獎，各得獎金800萬元，獎落台中市南屯區南屯路二段36號「佑得彩券行」、宜蘭縣羅東鎮民權路64號「東萬彩券投注行」、新北市板橋區長江路一段122號「樂必發彩券行」。