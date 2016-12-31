大樂透頭彩摃龜
2016-12-31
〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第105000111期大樂透，頭獎摃龜，獎金1.63億元累入下期。昨晚第105000313期今彩539，頭獎3注中獎，各得獎金800萬元，獎落台中市南屯區南屯路二段36號「佑得彩券行」、宜蘭縣羅東鎮民權路64號「東萬彩券投注行」、新北市板橋區長江路一段122號「樂必發彩券行」。
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