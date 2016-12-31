山友墜谷亡 揪團領隊交保

2016-12-31

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕南投縣中央山脈「南3段」山難事件，墜谷死亡莊姓山友遺體昨由直升機載運下山，南投檢方相驗後因無明顯外傷，將解剖釐清死因，另領隊張斌甫擅自變更行程、延誤通報，涉業務過失致死罪嫌，昨晚檢方諭令5萬元交保。

張斌甫辯稱，「南3段」挑戰之旅是大家討論結果，非其個人主意，盼司法明察秋毫；被問及為何未申請入山？莊姓山友在墜谷後，為何未在第一時間報案？張斌甫則低頭不語。

檢方認為，張斌甫揪團帶隊，個人網路資料顯示他是高山嚮導，因此此行就是「執行業務」；而張擅自變更行程，並延誤通報，已涉及觸犯業務過失致死罪嫌。