煉乳沒放最上面！為1碗冰丟炸彈 莽男判刑15年
2016-12-31
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕33歲陳姓男子到桃園市一家刨冰店買一碗冰，為了煉乳要淋在最上層或中間，對老闆不爽，陳男事後折返，將自製炸彈丟入店內，炸毀天花板等，雖無人受傷，但因陳男「意圖供自己犯罪而製造炸彈」，桃園地院依槍砲條例判決，最輕本刑是無期徒刑，法官酌予減刑後仍判刑15年，併科罰金8萬元，全案可上訴。
為了買一碗刨冰，付出15年刑期的代價，怎麼說都划不來。
判決書指出，今年6月11日晚上9點多，陳男到桃園區中正路一家刨冰店外帶冰品，老闆加料後先刨了半碗清冰，再將黑糖、煉乳加在中間層，最後將冰屑刨滿後蓋上蓋子；但陳男堅持煉乳要加在最上層，雙方為此爭執，陳男見老闆不願重做，氣得拿了冰轉身就走，1小時後帶著自製炸彈返回冰店報復，所幸當時店已打烊，店門半開，無人受傷。
陳男在庭訊時坦承犯行，辯稱自製炸彈是犯案前一週做的， 本來要帶女兒放煙火，並非為了犯案，但法官不採信。
桃園地院指出，陳男製造的爆裂物威力很低，但他是意圖供自己犯罪而製造炸彈，觸犯槍砲條例第7條第3項，最輕本刑是無期徒刑，陳男犯罪情節屬於「情輕法重」，刑度不符比例原則，因此依刑法第59條規定減輕其刑，判處15年併科罰金8萬元。
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