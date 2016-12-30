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刮刮樂鬧新春 台彩總獎金加到117億

2016-12-30

〔記者吳佳蓉／台北報導〕新的一年即將來臨，台灣彩券公司昨宣布，明年1月3日一次推出5款新春限定刮刮樂，總獎金高達117億元，且中獎率也提升，要讓彩迷很有感；其中最令人期待的是「2000萬開運發財金」刮刮樂，共有3個2000萬元的頭獎，頭獎數為歷年最多。

台彩總經理黃志宜表示，高額頭獎刮刮樂每年只在新春發行，明年新春預計會發行1款頭獎2000萬元的「2000萬開運發財金」以及1款頭獎1200萬元的「＄1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價分別為2000元及1000元。

黃志宜指出，「2000萬開運發財金」刮刮樂，除了頭獎數增至3個，還新增3萬多個3萬元的獎項，對於喜歡一次買一整本的民眾來說，只要刮出一個3萬元獎就可回本；而且「2000萬開運發財金」中獎率達77.83％，往年都是一發行很快就被搶購一空，有興趣的彩券迷可提早購買，以免向隅。

至於「＄1200萬大吉利」刮刮樂，有2個1200萬元的頭獎，還有50個100萬元獎項，中獎率為70％。此外，今年也少不了中獎率百分之百的新春限定款，也就是每張售價500元的「金雞獎」，除有8個300萬元的頭獎，也是張張都有獎，最小獎項100元。

另外，台彩還會推出4張1組票面設計的「發紅包」以及以生肖雞為主題的「雞年行大運」刮刮樂，售價分別為200元及100元；其中「發紅包」刮刮樂中獎率50％，頭獎10萬元達200個，為歷年來頭獎數目最多、中獎率最高的200元刮刮樂。

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