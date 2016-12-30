共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡

2016-12-30

頭戴安全帽仍重創

〔記者佟振國／南投報導〕讀國中的南投縣辜姓表兄弟昨天上午蹺課，下午3點多，13歲表弟騎機車載15歲表哥，行經埔里鎮水頭路時，失控衝撞對向電線桿，2人雖都戴半罩式安全帽，但衝擊力道太猛，雙雙頭部重創慘死，家長趕到醫院痛哭。

警方調查，這對辜姓表兄弟（表哥從母姓）住仁愛鄉中正村，讀埔里鎮某國中三年級、二年級，昨天上午第4節課前相偕蹺課外出，校方表示，課堂老師點名發現學生不在，立即聯繫家長找人，但沒有消息。

下午3點半，表兄弟騎著家人的重型機車雙載，行經埔里鎮水頭路指標約2.5公里往魚池鄉方向，疑似要騎機車回家，車子突然失控衝向對面路旁的排水溝，人車彈飛再撞擊路旁電箱、電線桿。

2人雖戴半罩式安全帽，但衝擊力道太大，機車嚴重變形，車殼零件四散，騎車的表弟頭骨破裂、腦漿四溢，最遠飛濺近20公尺，當場死亡，被載的表哥也頭部重創，經消防人員送埔里基督教醫院急救無效。

可憐父母痛斷腸

父母接獲警方通知趕到醫院，見到兒子已成冰冷遺體，傷心痛哭，表哥的母親更不斷哭喊要兒子趕快起來，令人鼻酸。

肇事路段筆直，警方調閱監視器，當時只有2人騎的機車經過，證實自撞無誤，但疑似後座的表哥身體向左傾，研判2人可能邊騎車邊嬉鬧，或表弟不熟悉機車操控而釀禍，確切車禍原因還要進一步釐清。