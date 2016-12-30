3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
2016-12-30
〔記者王冠仁／台北報導〕徐佩沂等3名香港正妹來台參加朋友婚禮，平安夜當晚跑到北市知名海鮮餐廳「上引水產」假裝消費，卻趁機摸走大鮑魚、牡丹蝦與生蠔等高檔海鮮，躲在廁所裡大啖美食，吃完還偷第二輪想「外帶」，未料清潔人員發現她們丟在廁所垃圾桶的外包裝，通知保全報警逮人。
吃不過癮還想「外帶」
警方調查，香港籍女子徐佩沂（25歲）、莊雅文（22歲）、廖嘉明（21歲）在香港擔任銷售員，本月23日搭機來台參加朋友婚禮，入住台北市太原路一家旅館，預計25日出境返回香港。
上週六晚上近6點半時，她們前往民族東路海鮮餐廳「上引水產」，先在賣場內假裝閒逛，趁機偷走冰箱內3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚、6顆生蠔及醬料包，得手後，有說有笑拿著「戰利品」走到女廁大快朵頤；吃完第一輪後，又到冰箱處再偷3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚與8顆生蠔想「外帶」。
被抓包 1女還棄同伴逃
這時清潔人員剛好前往女廁打掃，發現廁所垃圾桶內有海鮮外包裝與標價，通報保全；保全調閱賣場監視器畫面，發現徐女等人可疑，見她們打算離去，在出口處將她們攔下。
徐女趁保全攔查莊、廖2女時落跑，仍遭其他保全追上攔下，在她身上起出8顆生蠔等贓物；店家共損失4514元。
警方調查，3女聲稱喝醉酒，「忘記要付錢」才行竊，哀求說願意出價5倍賠償店家，最後在檢察官面前賠償店家損失後，昨天獲得檢方解除境管，近日便可離境回港，未來她們必須再來台灣處理後續法律程序。
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