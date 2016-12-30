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落網7嫌最重判12年 前搏擊國手也涉案

2016-12-30

〔記者楊國文／台北報導〕香港東方明珠集團主席黃煜坤來台遭歹徒綁架案，高等法院日前審理認定主嫌蔡文力犯行重大，重判12年徒刑，其他6名共犯，各判7年至8年10月不等徒刑，其中5人刑責較一審加重，前雲林縣溪尾村長蔡茂典被判刑8年半、前搏擊國手徐立農被判刑8年10月。還可上訴。

黃煜坤涉及洗錢案遭起訴後，獲准來台就醫，去年9月20日中午左右，黃在新北市新店住處附近，遭2名男子押上一輛自小客車，綁匪接連以借來和買來的四輛汽車，將黃帶往三處地點藏匿，還逼黃拿著報紙唸稿「千萬不要報警，我會平安回來」，「將我欠的7千萬港幣（約3億元台幣）一次付清，否則我的一條腿會斷掉」。

嫌犯蔡文力等人將影片傳給黃家，還以電子郵件向黃妻嗆聲說：「妳老公欠我們的錢該還了吧！」要黃家準備好贖金7千萬港幣，並於境外以虛擬貨幣交付贖金，但最後沒拿到錢。

檢警查出，蔡文力因手頭拮据，邀同夥才廣忠、蔡茂典參與犯案，並由蔡茂典出面找來柯明周、丁金旺、搏擊國手徐立農等人，再由柯男找來吳金旺，分工犯案。

檢方起訴時，建請法院判蔡文力無期徒刑，徐立農因下重手凌虐黃男，甚至用菸頭燒燙他，手段兇殘，遭求刑20年，蔡茂典被求刑9年。

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  • 香港富商黃煜坤綁架案先前共有7人落網被判刑，其中蔡文力判12年最重。（資料照）

    香港富商黃煜坤綁架案先前共有7人落網被判刑，其中蔡文力判12年最重。（資料照）

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