綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
〔記者邱俊福、謝君臨／台北報導〕香港富商黃煜坤在台遭綁票勒贖案，被控隱身幕後、遙控犯案的主嫌甘俊松，案發前出境，在菲律賓等國逃亡1年2個多月，日前在菲落網，昨被刑事局押返，檢方訊後聲押禁見獲准。檢警懷疑本案幕後有香港黑幫藏鏡人，將深入調查。
警方說，53歲甘俊松有北市松山區角頭背景，和竹聯幫、松聯幫互動頻繁，一審被判刑12年的嫌犯蔡文力，是竹聯幫松山會成員，蔡稱甘俊松是大哥，多年前，甘、蔡涉嫌對松山區的海產店砸店。
甘嫌日前到案後，自稱「到菲律賓賣雞排」，又說是到菲律賓、加拿大、馬來西亞、中國旅遊2年，要求通知其妻，送心臟病用藥，聲稱對綁架案「不知情」。
因本案歹徒要求肉票家屬用比特幣付贖金，警方認為，甘俊松並不熟悉比特幣，又不熟悉富商黃煜坤的周遭狀況，懷疑幕後有香港黑幫藏鏡人。
不熟比特幣操作 主謀疑未曝光
警方調查，甘俊松等人在犯案前2、3個月計畫綁架案，且據蔡文力供稱，犯案前甘嫌曾在北市信義區一家咖啡廳聚集多人，交付手機、告知綁架對象，並請友人轉交50萬元，供作租車、找人等費用，並告知得手後，每人可分1000萬元，看守肉票每多1天，可多得10萬元。
去年9月15日，甘俊松搭機赴菲律賓，5天後，被害人在新北市新店區住處附近遭綁架，綁匪向家屬勒贖港幣7千萬元，甘俊松隔天便在菲國開設1個GMAIL帳號。
去年10月15、20、22日共3天，甘嫌以該帳號發電子郵件，向被害人公司勒贖，要求以比特幣付贖金，但台灣警方於同年10月27日在雲林縣口湖鄉荒廢農舍救出肉票，緝獲蔡文力等7名台嫌。
蔡嫌剛落網時，堅不吐實，警方清查通聯紀錄、人際交往，及甘嫌出境時間點，與勒贖電子郵件IP相符，交叉比對，鎖定甘嫌查緝，甘嫌卻在蔡嫌等人落網的隔天，從菲國飛往加拿大，直至今年2月12日再從加拿大到馬來西亞，自此行蹤不明。
今年3月，台北地檢署函請外交部領事事務局註銷甘俊松護照，發布通緝，刑事局駐菲聯絡官與菲國移民局交換情資，近日蔡嫌因遭檢方求處無期徒刑，為求能減刑，指證甘嫌涉案。
上月21日，甘嫌自菲律賓出境時，被菲國移民局攔獲，昨押返歸案。昨天傍晚，北檢提訊在押的共犯蔡文力、柯明周，並請被害人當庭指證，因共犯中只有蔡見過甘嫌本人，而柯與被害人曾在電話中聽過甘嫌聲音，檢方遂請3人指認，證明甘嫌確實參與綁架。
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