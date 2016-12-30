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辦刁婦「大快人心」花圈謝警像靈堂？

2016-12-30

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局北門派出所前，近日擺了4個大花圈，因未署名，警方說，可能是因警方替圖書館送辦1名不理性婦人，換得圖書館員掌聲，因而有支持者送花圈致謝。

婦大鬧圖書館 被警制止

警方指出，本月27日下午，1名婦人到市立圖書館借用電腦，該時段已有民眾登記，婦人認為電腦桌沒人用，她就有權利使用，她不聽圖書館人員解釋，大聲辯論，館員無奈報警。

北門所警員到場，婦人拿手機對準警員錄影，並指責館員；有市民要求婦人小聲一點，婦人的箭頭又轉向那名市民，這時警方已3次制止婦人勿大聲喧嘩無效，最後依《社會秩序維護法》，強制將她帶離現場，處以行政裁罰，換得現場民眾一片掌聲。

婦愛投訴 今年就逾千件

28日北門所收到花圈，寫著「大快人心」、「警察辛苦了」、「一群飽受驚嚇、霸凌的基層公務員」，但未署名，令警員備感窩心。

警方透露，不僅基層公務員遭婦人霸凌，連警察也常常挨她告、被檢舉。

根據警方統計，這名婦人今年已投訴30多名警員，都已成案，若連未成案的，婦人今年投訴已超過千件。警員私下指出，婦人常找攤販、公部門、超商、路人麻煩，欺負民眾不懂法律，逼民眾和解。

警方舉例，之前有2名市民在路邊出車禍，1人罵對方髒話，當時婦人路過，認為自己被罵，提告公然侮辱，警員到場處理時，好言勸她「人家罵╳╳╳，也不是在罵妳（指婦人）」，婦人卻告警員公然侮辱。

婦人還檢舉攤商，拿錄影畫面到警所報案，警員為查證攤商身分，拿錄影畫面向攤商求證，指著影像問攤商，是否為畫面中本人，沒想到婦人知道後，立即告警員洩密。

地檢署統計，婦人提告20多件，大多是強制罪、誹謗罪及公然侮辱，挨告僅5件。

警方說，原本警所對洽公民眾開放，但為了嚇阻她，還在警所內架設「辦公場所非請勿入」告示牌，不讓該婦人進入。

律師：可告誣告反制

台南律師洪梅芬指出，針對濫訴者或檢舉達人，應該要以反控「誣告罪」、「陷害教唆罪」來抵制。另外，若民眾有脫序行為，也可以通知衛生局檢視是否須強制就醫。

法律扶助基金會律師洪銘憲說，濫訴者是抓住民眾不敢上法院的心理，想找和解機會，建議遇到濫訴者一定要反告誣告，可以到法扶尋求諮詢，若符合中低收入戶資格，法扶可以提供免費律師協助。

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  • 表格

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  • 警方為了嚇阻婦人到警所搗亂，特別做了告示牌，要婦人不得隨意進入，成效還不錯。（記者王捷攝）

    警方為了嚇阻婦人到警所搗亂，特別做了告示牌，要婦人不得隨意進入，成效還不錯。（記者王捷攝）

  • 婦人常拿出手機側錄，刺激對方發怒，以便檢舉或提告。（記者王捷攝）

    婦人常拿出手機側錄，刺激對方發怒，以便檢舉或提告。（記者王捷攝）

  • 台南市警五分局北門派出所前放了感謝警方的花圈，署名「一群飽受驚嚇、霸凌的基層公務員」，有警員私下開玩笑說擺設看起來像靈堂。（記者王捷攝）

    台南市警五分局北門派出所前放了感謝警方的花圈，署名「一群飽受驚嚇、霸凌的基層公務員」，有警員私下開玩笑說擺設看起來像靈堂。（記者王捷攝）

  • 花圈內容寫著「大快人心」，警方猜測，可能是警員協助圖書館法辦常去圖書館擾亂的婦人，才會獲贈感謝花圈。（記者王捷攝）

    花圈內容寫著「大快人心」，警方猜測，可能是警員協助圖書館法辦常去圖書館擾亂的婦人，才會獲贈感謝花圈。（記者王捷攝）

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