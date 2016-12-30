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爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責

2016-12-30

〔記者廖聿偉、翁聿煌／新北報導〕新北市野外育樂協會昨天傳出理事長帶隊爬黑山出事，有網友昨天希望檢方究責，資深山友認為此事是冰山一角，要求政府落實考核嚮導。

洪姓網友昨認為，「說也奇怪，該育樂協會已經多次違法，為什麼家屬會沒有意見？檢察官也沒追究刑責？」

全國山難救助協會秘書長梁明本指出，張斌甫帶隊爬黑山在台灣僅是冰山一角，美國、日本和俄羅斯等國家，政府會對登山嚮導做專業能力的考察和頒發執照，另外對於登山者的登山經驗也會做出考核，挑戰難度越高的山岳，就必須從初階的山或編列更多的嚮導來輔助；另外，台灣對於路線管理太過嚴苛，許多經典路線都列為黑山。

有資深山友指出，現在政府已放寬登山隊的相關資格限制，許多民眾都是自行上網揪團登山，花費較低、嚮導和團隊的素質也參差不齊，申請到入山證或國家公園入園證就可出發。

這名山友也認為，俗稱「台灣百岳」的山，有三、四成根本就不開放，「爬黑山」情形其實所在多有，加上罰則輕，造成大家有恃無恐。

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