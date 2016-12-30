爬黑山 目前無法可罰

2016-12-30

〔記者謝介裕、佟振國／南投報導〕針對張斌甫再度帶隊「爬黑山」，並造成一名山友意外死亡，南投警方、林務局及消防局均表示，除非《南投縣登山管理自治條例》早日通過實施，否則依現行法令，「爬黑山」仍難以處罰。

南投縣警局指出，山難案發現場在管制區「南三段」，依《社會秩序維護法》第七十一條規定，違反者可處六千元以下罰鍰，但前提必須是「不聽勸阻者」；另《國家安全法》第七條規定，無故入出管制區，可處六月以下有期徒刑、拘役或併科一萬五千元以下罰金，但前提必須是「經通知離去而不從者」。

問題是，員警不是神，如何提前知道哪些登山團體要爬黑山並先行勸導？由於無法先行勸導或通知，即無法開單處罰，顯示上述條文不符時宜，有檢討修正的必要。南投縣消防局長林聰吉表示，縣府已訂定《南投縣登山管理自治條例》，總計有十七條，明訂進入特殊管制山域應依登山計畫進行，不得改變登山路線與範圍，並應攜帶定位功能器材及可供緊急聯絡的通信設備；且應由具緊急救護能力的領隊帶領，並投保登山綜合險。違反以上規定者，將被處三千元以上、五萬元以下罰鍰，且還須自行負擔所有搜救費用。該條例於今年九月呈報中央迄今，仍在審查中，盼中央能加快腳步，讓該條例早日通過。