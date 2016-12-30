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新北野外育樂協會︰是山友自揪團

2016-12-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕昨天傳出新北市野外育樂協會理事長張斌甫帶隊登山，卻發生隊員墜山一死意外，該協會黃姓總幹事昨天否認該登山隊為協會出團。黃姓總幹事指該團行程並未登錄在協會的正式活動行程，「應是協會成員自行與其他山友組成的登山隊。」張斌甫昨手機關機未回應。

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  • 昨天傳出新北市野外育樂協會。（記者王宣晴攝）

    昨天傳出新北市野外育樂協會。（記者王宣晴攝）

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標題：新北野外育樂協會︰是山友自揪團


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