新北野外育樂協會︰是山友自揪團

2016-12-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕昨天傳出新北市野外育樂協會理事長張斌甫帶隊登山，卻發生隊員墜山一死意外，該協會黃姓總幹事昨天否認該登山隊為協會出團。黃姓總幹事指該團行程並未登錄在協會的正式活動行程，「應是協會成員自行與其他山友組成的登山隊。」張斌甫昨手機關機未回應。