張斌甫又帶人爬黑山 走南3段1人摔死

2016-12-30

莊男墜谷被山友救起 昨晨死亡

〔記者劉濱銓、謝介裕／南投報導〕新北市野外育樂協會（新北野協）理事長張斌甫廿三日率十三名山友未經申請到花蓮縣登山，原訂從瑞穗進入萬榮太平溪谷，之後折返，於三十日下山，昨卻傳出一行人前天未經申請，行經南投縣中央山脈「南三段」時，六十二歲莊姓山友不慎墜谷，雖被山友救起，昨晨仍死亡；因新北野協及張斌甫今年已第四度登山出狀況，且該隊未在意外第一時間報案，其中有無人為疏失，檢方將調查。

未在第一時間報案 檢將查人為疏失

消防員指出，今年五月，張斌甫就因未申請入山證，逕自率隊攀登仁愛鄉干卓萬群山，一名山友不慎摔傷骨折，由直升機吊掛下山，「爬黑山」（擅自攀爬未經申請許可或未開放的高山）行徑曝光。六月張斌甫又帶廿二名山友到南投縣仁愛鄉參加能安縱走，先是他與三名隊員失聯求援，五天後又發生隊員疑似橫紋肌溶解受困待援。

南投縣消防局指出，該登山隊廿八日下午行經南投縣信義鄉可樂可樂安山前鞍部時，莊姓山友不慎墜落山谷，隊友救起後安置睡袋，昨早卻發現莊某死亡，昨通報救援，張斌甫留在現場，其他山友下山。

消防局昨獲報後派出四名消防員，攜帶充足糧食馳援，惟從南投縣信義鄉郡大林道登山口徒步到事發地，仍需五至六天，所幸待援山友糧食儲量能撐到人員抵達，為爭取時效，同步請求空勤直升機支援。

空勤黑鷹直升機昨到場空勘，山友通報有聽見直升機聲音，惟山區雲層太厚，直升機無法下降，盤旋四十分鐘後，下午兩點返台中清泉崗，預定今日六時再前往吊掛，儘速將莊姓山友遺體運送下山。針對該登山隊「爬黑山」且衍生山友罹難事件，南投地檢署表示重視。檢方指出，一旦警方依法定程序提出報驗申請，檢方將調查墜谷意外發生時，山友為何未在第一時間通報？山難背後有無人為疏失？是否因爬黑山而不敢通報，或另有原因？必要時將傳訊相關人員調查。