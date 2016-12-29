小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊

2016-12-29

〔記者王定傳／新北報導〕洪姓男子懷疑廖姓妻子與王男偷情，雇用徵信社跟監，今年2月殺到王男住處門外，聽到門內男子大喊「妳先穿衣服」，氣炸求償100萬；王辯稱只是跟網友玩「視訊脫衣」，才請網友穿衣服，新北地院法官認為這說法雖無稽，但無法證明廖女當時在屋內並嘿咻，不過兩人確有牽手、摟腰、親吻等舉動，判賠5萬。

法官認為並無證據顯示廖女有進屋，王男的視訊說法雖無稽，但也無法證明兩人有嘿咻，至於照片因取得方式不明，也不能證明什麼，但兩人確有親暱動作，判賠5萬。