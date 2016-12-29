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戴紅帽好辨識 毒販太顯眼落網

2016-12-29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕49歲男子簡進成在基隆火車站後站停車場販毒，為了讓顧客一眼認出，特別在晚間戴上「紅帽」當作標記。警方獲報埋伏，發現頭戴紅帽的簡男手握一大包安非他命，更在他車內起出190公克毒品，昨依違反毒品危害防制條例移送法辦。

基隆市警察局刑大偵二隊接獲檢舉，指頭戴紅帽男子常在基隆火車站後站停車場出沒，常與毒品人口接觸，懷疑交易毒品。

警方多日蒐證，確認紅帽男為有毒品紀錄的簡進成，27日晚間7時許，看他開車準備離去，向前攔查，在他手上、車內方向盤夾層，搜出安非他命、海洛因等毒品，簡男嘆氣稱「老本都被你們拿走了」；簡男辯稱，他擔心元旦連假買不到毒，才買來囤貨。

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標題：戴紅帽好辨識 毒販太顯眼落網


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