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上月撞警遭槍擊 昨自撞山壁亡

2016-12-29

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區新烏路二段昨凌晨零時許，42歲駕駛翁國鐘疑因過彎車速過快，自撞山壁不治，警方排除酒駕；巧合的是，翁男上月26日在新店區因酒駕心虛，衝撞新北市保安大隊警察，遭連開6槍並擊中左大腿，命大逃過一劫，昨仍遇劫難逃，車禍原因仍待調查。

上月26日晚間，翁男酒後駕車，在新北市新店區二度衝撞警方後，遭警方開6槍，其中1槍打中翁男左大腿髖關節處，所幸當時緊急送醫並無生命危險。遭逮後翁男坦承飲酒，警方測得酒測值為0.26，訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送檢方偵辦。

消防員昨凌晨到場撬開車門，救出翁男時已無呼吸心跳，車禍現場還遺留翁男槍傷後的輔助枴杖。

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  • 42歲駕駛翁國鐘疑因過彎車速過快，自撞山壁不治。（記者陳薏云翻攝）

    42歲駕駛翁國鐘疑因過彎車速過快，自撞山壁不治。（記者陳薏云翻攝）

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