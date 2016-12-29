疑妻外遇 殺妻後自殘判15年

2016-12-29

〔記者楊國文／台北報導〕新北市政府臨時僱員郭長賜，懷疑妻子外遇提出離婚，跑到妻子經營的卡拉OK店，發現妻子疑似外遇對象在店內，竟醋勁大發，持刀狂刺妻子5刀致死，郭男則自殘捅肚3刀，趴臥妻子身上，所幸獲救脫離險境，高等法院審酌郭男認罪且自殘，認定良心未泯，昨依家暴殺人罪判他15年徒刑，可上訴。

在押的郭長賜昨出庭聆判，獲悉判15年後，向合議庭深深一鞠躬。還押時，本報記者詢問是否覺得後悔、會不會上訴等問題，郭不發一語並轉頭避開鏡頭，即步上囚車。