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自導英雄救美 英雄被訴 搶匪沒事

2016-12-29

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲的金姓男子為挽回巫姓女友，竟付3000元演出費，要2名友人假裝搶匪持刀搶劫，他再跳出來以肉身護女友，演出「英雄救美」戲碼，未料巫女堅持報警，2名「搶匪」被依強盜罪嫌逮捕，新北地檢署昨依誣告、偽證罪起訴金男，2名「偽搶匪」獲不起訴。

金男與35歲巫女是技術學院夜間部同學，姊弟戀談了半年，最終分手收場，金男為挽回戀情，今年5月17日晚間，找來22歲在餐廳工作的何姓友人及18歲黃姓友人，配合演出強盜戲，為求演出逼真，金男還先買好2把菜刀，再與何、黃2男碰面，商討演出細節及台詞，要2人持刀行搶，但假裝動手毆打的過程1到3分鐘就好，結束後3人還一起吃消夜。

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