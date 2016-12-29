詐團豪宅當機房 供三餐、點心

2016-12-29

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲男子吳昊峰長期在東南亞從事電信詐騙，害怕被逮捕遣返中國，分批讓集團成員返台，承租台北市文山區政治大學後山、總價超過5000萬元的豪宅當作詐騙機房，刑事局循線追查，昨收網逮吳嫌在內共12嫌，依詐欺罪嫌送辦。

刑事局偵二大隊指出，該詐騙集團為避免不同角色扮演互相干擾，特地將假冒電信公司、醫保中心服務人員、公安的各個成員分置在3個樓層，豪宅機房內冷、暖空調24小時放送，兼供應三餐及點心、消夜。

警方等到確認內部電話鈴聲及大聲訓斥被害人的聲音後，進屋逮捕9男、3女等12嫌，多為30歲左右的無業青年。警方發現機房自10月中旬開始運作，初估詐騙所得逾百萬元人民幣，亦查獲大批被害人資料及電信設備。

苗栗縣警局竹南分局也獲得線報，發現一處社區不少年輕人以名車代步，配合刑事局偵七大隊偵辦，鎖定28歲男子李冠賢為首的詐騙集團，以「假銀行客服」及「假公安」手段欺騙中國民眾，由車手持銀聯卡領贓款。

警方說，該集團下載虛擬手機程式，以筆電、平板或手機連上耳機，直接向被害人電話詐騙，集團為規避警方查緝，約1到2個月就會變換機房據點，機房內外還設立多組監視器。

警方昨動員上百名警力，前往苗栗及彰化等地3處機房，帶回22人並查扣大批證物，其中苗栗一處已結束的機房，疑為轉進西班牙詐騙機房的轉運站，全案依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。