詐團豪宅當機房 供三餐、點心
2016-12-29
〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲男子吳昊峰長期在東南亞從事電信詐騙，害怕被逮捕遣返中國，分批讓集團成員返台，承租台北市文山區政治大學後山、總價超過5000萬元的豪宅當作詐騙機房，刑事局循線追查，昨收網逮吳嫌在內共12嫌，依詐欺罪嫌送辦。
刑事局偵二大隊指出，該詐騙集團為避免不同角色扮演互相干擾，特地將假冒電信公司、醫保中心服務人員、公安的各個成員分置在3個樓層，豪宅機房內冷、暖空調24小時放送，兼供應三餐及點心、消夜。
警方等到確認內部電話鈴聲及大聲訓斥被害人的聲音後，進屋逮捕9男、3女等12嫌，多為30歲左右的無業青年。警方發現機房自10月中旬開始運作，初估詐騙所得逾百萬元人民幣，亦查獲大批被害人資料及電信設備。
苗栗縣警局竹南分局也獲得線報，發現一處社區不少年輕人以名車代步，配合刑事局偵七大隊偵辦，鎖定28歲男子李冠賢為首的詐騙集團，以「假銀行客服」及「假公安」手段欺騙中國民眾，由車手持銀聯卡領贓款。
警方說，該集團下載虛擬手機程式，以筆電、平板或手機連上耳機，直接向被害人電話詐騙，集團為規避警方查緝，約1到2個月就會變換機房據點，機房內外還設立多組監視器。
警方昨動員上百名警力，前往苗栗及彰化等地3處機房，帶回22人並查扣大批證物，其中苗栗一處已結束的機房，疑為轉進西班牙詐騙機房的轉運站，全案依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
- 鷹石尖封閉 擅闖罰款5千起跳
- 花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- 〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 明年投資 過半理專看好債市
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
- 斗六後庄埤 擬規劃親水公園
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 看好台東鐵花、新生商圈 連鎖集團搶進
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 12/29 各報重點新聞一覽
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
- 自由廣場》反對中藥材管理技術士設置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詐團豪宅當機房 供三餐、點心
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分