釣客沒穿救生衣 最重可罰90萬

2016-12-29

〔記者吳昇儒／新北報導〕東北角及北海岸是熱門的磯釣場地，卻不時發生釣客意外落海或遭異常長浪捲走溺斃案件；新北市政府97年（台北縣時期）起明訂強制釣客穿著救生衣，否則將開罰5000元到2萬5000元，今年中又調高罰金，沒依照風管處規定穿著救生衣，將開罰3萬元以上、90萬元以下罰鍰。本月已經祭出2張罰單，2名釣客挨罰，金額待裁定。

新北市消防局第六大隊指出，釣客不幸落水，如果穿著救生衣，可以大幅增加獲救率，呼籲民眾釣魚一定要穿救生衣；若忘記帶或是嫌攜帶不方便，也可以到東北角、北海岸周邊的消防分隊、岸巡安檢所、派出所免費借用。