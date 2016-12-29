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林口倉儲大火 5000坪全毀

2016-12-29

〔記者曾健銘／新北報導〕國泰集團旗下鏮瑞物流公司林口中心，昨凌晨發生大火，5000坪廠房付之一炬，廠內存放的三星、林內、日立、LG等家電全數燒毀；員工說，疑似起火處A廠區存放三星手機、家電，網友不禁聯想「又是Note7爆炸釀禍？」對此，新北市消防局仍待火調報告出爐，釐清原因。

網友質疑Note7釀禍

新北市消防局昨凌晨1點50分獲報，林口區南勢里一處儲存電器的鐵皮廠房起火燃燒，因廠內存放易燃電器，不時夾雜爆炸聲，火光沖天，附近居民都可見到大火。

新北、台北與桃園出動261名消防、義消，接力滅火近5小時，昨清晨6時才撲滅火勢，起火的倉儲為鏮瑞物流公司林口4個廠區，除存放大廠家電，廠內的手機、爐具、汽車零件一併燒毀，業者損失恐達數千萬元。

4名員工說，當時在廠區作業，突然聞到燒焦味，驚見A廠起火，嚇得奪門而出。

因三星Galaxy Note7手機今年在全球連環爆，台灣也發生有民眾在睡夢中，沒充電的Note7爆炸險釀火警，網友質疑「難道又是三星手機爆炸釀禍？」新北市消防局昨無法證實失火與三星手機的關聯性，仍待鑑驗釐清。

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  • 存放電器的鐵皮倉庫昨凌晨發生大火，5千坪廠房及電器付之一炬。（記者曾健銘翻攝）

    存放電器的鐵皮倉庫昨凌晨發生大火，5千坪廠房及電器付之一炬。（記者曾健銘翻攝）

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標題：林口倉儲大火 5000坪全毀


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