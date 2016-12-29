林口倉儲大火 5000坪全毀
2016-12-29
〔記者曾健銘／新北報導〕國泰集團旗下鏮瑞物流公司林口中心，昨凌晨發生大火，5000坪廠房付之一炬，廠內存放的三星、林內、日立、LG等家電全數燒毀；員工說，疑似起火處A廠區存放三星手機、家電，網友不禁聯想「又是Note7爆炸釀禍？」對此，新北市消防局仍待火調報告出爐，釐清原因。
網友質疑Note7釀禍
新北市消防局昨凌晨1點50分獲報，林口區南勢里一處儲存電器的鐵皮廠房起火燃燒，因廠內存放易燃電器，不時夾雜爆炸聲，火光沖天，附近居民都可見到大火。
新北、台北與桃園出動261名消防、義消，接力滅火近5小時，昨清晨6時才撲滅火勢，起火的倉儲為鏮瑞物流公司林口4個廠區，除存放大廠家電，廠內的手機、爐具、汽車零件一併燒毀，業者損失恐達數千萬元。
4名員工說，當時在廠區作業，突然聞到燒焦味，驚見A廠起火，嚇得奪門而出。
因三星Galaxy Note7手機今年在全球連環爆，台灣也發生有民眾在睡夢中，沒充電的Note7爆炸險釀火警，網友質疑「難道又是三星手機爆炸釀禍？」新北市消防局昨無法證實失火與三星手機的關聯性，仍待鑑驗釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 胡志強轟黨產會違憲 外媒質疑黨國不分
- 自由廣場》扯後腿第一名
- 賴銘偉搖落去 蹲9年出輯吹台風
- 鷹石尖封閉 擅闖罰款5千起跳
- 花蓮去年圖書借閱率3成1 全國倒數第四
- 以批可在東耶城巴人區 興建屯墾樓房
- 〈台股青紅燈〉台股的量跑去哪？
- 女員工過勞自殺 日電通社長將引咎辭職
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 冬山河親水公園 發展河運觀光
- 明年投資 過半理專看好債市
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 華銀徵314人 起薪33.5Ｋ
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 金裕貞驚傳休克 一週住院兩次
- 火牛德州內戰 怒火燒到休息室
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕
- 台東美景入鏡 看連續劇抽大獎
- 紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮
- 公告土地現值 新港大漲、布袋反降
- 斗六後庄埤 擬規劃親水公園
- 樹琴CP驚爆過夜情 13小時做些什麼
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 勞方退讓 澎湖公車司機罷工落幕
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 看好台東鐵花、新生商圈 連鎖集團搶進
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林啟用
- 林書豪傷情未卜 教頭惋惜
- 12/29 各報重點新聞一覽
- 《中英對照讀新聞》Leonardo DiCaprio： climate fight is US history’s ’biggest economic opportunity’ 李奧納多：對抗氣候變遷是美國歷史上「最大經濟發展契機」
- 姊妹校訪永平 體驗原民文化
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 嚴查工安 市府突檢淡水高樓層工地
- 談兩岸 國台辦：冬天如果來了 春天還會遠嗎
- 自由廣場》反對中藥材管理技術士設置
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林口倉儲大火 5000坪全毀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分