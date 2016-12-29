討700元茶費 扯客自摔顱內出血

2016-12-29

〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子到基隆一家卡拉OK消費，嫌一杯茶700元（含老闆娘坐檯費）太貴，沒喝就走，老闆娘蕭婦一把抓住簡的背包帶嚷著「付了錢才能走」，2人在樓梯間拉扯，簡的背包帶斷掉，老闆娘摔落顱內出血；基隆地檢署依傷害罪諭知簡男5萬元交保。

據了解，蕭婦曾向基隆市警局督察科檢舉，指警方辦案態度消極，還是兒子找到簡後，把簡的照片PO上臉書，警方才抓到簡。基隆市警一分局偵查隊長賴睿陞表示，蕭婦兒子PO在臉書上的照片，是警方請蕭婦兒子協助PO的。賴睿陞說，警方已全力追緝簡，蕭婦還到處檢舉，破案當晚還跑來求原諒。

檢警調查，60歲簡男12日晚間至基隆市孝二路一間卡拉OK消費；簡坐定後，詢問50多歲蕭姓老闆娘一杯茶要多少錢？聽完蕭婦說「700元」，訝異回稱「怎麼那麼貴！」蕭婦表示「茶一杯200元，我的檯費500元。」

客嫌貴沒喝即離去

簡聽完後嫌貴，起身走出店外，跑到隔壁卡拉OK，被蕭婦拖出來要求付700元，簡不從，拉扯間造成蕭婦摔傷。蕭婦指控，簡男趁隙脫她褲子，意圖性侵她，並用腳猛踹，把她踹到顱內出血。

案發後警方透過監視器與查訪，掌握簡的行蹤，25日深夜拘提到案。簡否認踢蕭婦，辯稱是蕭婦拉他背包時皮帶斷掉，蕭婦摔下樓梯，且當天店內還有其他客人，他怎麼可能脫她褲子性侵。檢方認為沒有簡男涉嫌性侵事證，諭知5萬元交保。