淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴

2016-12-29

〔記者游承霖／新北報導〕新北市蔡姓妙齡女子，耶誕節凌晨在自家浴室洗澡，驚覺原本關閉的窗戶突然遭人打開，她驚聲尖叫，蔡母調閱監視器，赫見陌生男子闖進住家後方防火巷偷拍女兒入浴，氣得馬上報警；警方獲報，目前掌握對象追緝中。

淡水警分局說，家住在淡水區的23歲蔡姓女子洗澡時，曾聽到浴室外傳出怪聲，要父母加裝監視器，蔡女說，因為洗澡曾聽到怪聲，每次洗澡都會檢查窗戶有沒有關好；未料耶誕節當天凌晨零時，澡才洗到一半，窗戶卻被人打開一個小縫，她直覺遭偷拍，當時她嚇得大叫，家人都趕來關心、安撫。

鎖定1名20多歲男子

蔡母事後調閱監視器，驚見一名穿著帽T、戴口罩、深色休閒鞋的胖男，熟門熟路跑到防火巷，先四處張望，再趁女兒洗澡時，悄悄打開浴室窗戶，拿著手機往浴室內偷拍，拍完還看了一下影像才離去，偷拍全程約3分鐘。

蔡母心疼女兒洗澡遭色狼偷拍報警追狼，蔡女友人也在臉書地方社團「細說淡水」張貼男子偷拍影像，表示蔡女遭偷拍後，身心靈受創，每日心事重重，深怕偷拍狼再次入侵，希望民眾幫忙指認，早日逮捕惡狼，讓蔡女不再擔心受怕。

水碓派出所長張哲瑋說，事發處鄰近真理大學學區，學生出租套房眾多，出入人口繁雜，接獲報案已調閱監視器追查，發現男子逃往死巷，研判應是住戶所為，目前掌握一名20多歲男子涉案，已要求他到案說明，全案朝妨害秘密罪偵辦。