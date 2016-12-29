抓猴太認真 徵信員工搶床單傷警

2016-12-29

〔記者邱奕統／桃園報導〕在徵信社任職的新北市30歲陳姓男子，7月受委託到桃園市汽車旅館抓姦，為了保全偷情證物，與被捉姦對象黃姓男子爭搶床單，偕同處理的2名員警制止時，被陳男以手肘等身體部位推撞，造成兩警手指等擦挫傷，桃園地檢署昨將陳男依妨害公務罪起訴。

檢方調查，陳男任職徵信社而接受委託捉姦，7月，陳男發現目標黃男載著女子到桃園市桃園區汽車旅館開房間，通知黃妻、警方趕來捉姦，黃妻與警到場衝入房間內，陳男見黃男全身赤裸，以床單遮體，為了保全床單等證物，衝到床邊搶床單，與黃男拉扯，2員警上前制止，陳男卻用手肘推撞員警，還與員警肢體推擠，造成2警受傷。